Possemato (Impresa per la Vita): "La vita come dono di Dio, custodirla sempre'

“Ogni nuova nascita è un inno alla vita”: in occasione della 46° edizione della Giornata Nazionale della Vita che si celebrerà domenica 4 febbraio 2024, Impresa per la Vita Onlus, attraverso le parole della sua presidente Donatella Possemato, rilancia il messaggio dell’”accoglienza della vita come dono, l’innata forza generatrice dell’uomo e della donna”, e “la custodia e la valorizzazione delle tante vite fragili che ci sono consegnate” come risposta alle tante paure umane.

“Lasciamoci sorprendere da ogni nuova vita che nasce nei reparti di ostetricia, perché segno di speranza per il futuro, che dona gioia e rinnovata forza”, da qui l’impegno di Impresa per la Vita su politiche di rilancio della natalità, partendo dai giovani, attraverso interventi programmatici di lunga gittata per aiutare la scelta genitoriale e favorire l’aumento delle nascite nel nostro Paese, interpretando così il messaggio lanciato dai vescovi italiani: “La forza della vita ci sorprende. ‘Quale vantaggio c’è che l’uomo guadagni il mondo intero e perda la sua vita?'”

C’è bisogno, si legge in una nota, di parlare e mostrare la nascita “con messaggi positivi, rilanciare la dimensione vivifica di famiglia e del rapporto genitori figli, di accompagnare i giovani nell’età in cui sono più fragili e prepararli alle inevitabili prove della vita attraverso l’educazione al sentimento e alla gestione delle emozioni; accogliere e curare le fragilità umane anche nell’età adulta: sono messaggi così importanti oggi nella nostra società, ripiegata su se stessa e sui propri drammi, incapace di alzare lo sguardo e tutelare la vita laddove è più feconda”.