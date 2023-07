«Positivo incontro tra Ministro della Salute e Comitato Fibromialgici acuti»

«Quella per il riconoscimento della fibromialgia come patologia invalidante è una battaglia che vede tutte le forze politiche unite. La proposta di legge che porta la mia prima firma è stata sottoscritta da tutti i partiti. Per questo oggi ho incontrato, insieme alla presidente del Comitato Fibromialgici Uniti-Italia odv, Barbara Suzzi e al direttivo del comitato, il ministro della Salute, Schillaci, e il sottosegretario Gemmato, per porre alla sua attenzione questa situazione» così in una nota il vicepresidente della Camera Sergio Costa.

«La fibromialgia è una malattia polisintomatica che coinvolge circa 3 milioni di persone in età lavorativa, comportando una serie di problematiche che si riflettono sulla vita quotidiana. Inoltre è necessario rivolgersi a numerosi professionisti diversi, in percorsi sanitari che diventano delle vie crucis. Il ministro ha assicurato se ne occuperà, che è già al lavoro su questo e si occuperà con lo stesso impegno anche di altre patologie come l’endometriosi, sempre polisintomatica e con percorsi clinici molto complicati, già per arrivare alla diagnosi» conclude Costa.