Un 81enne positivo al Covid è stato denunciato dai carabinieri di Brindisi per aver violato l’isolamento obbligatorio. L’anziano è stato trovato fuori dalla propria abitazione, in una via del centro abitato, senza alcuna autorizzazione, nonostante fosse stato sottoposto al provvedimento di isolamento per l’accertata positività al virus, emesso dall’autorità sanitaria del luogo.

L’anziano è ora indagato per epidemia colposa. Dall’inizio del mese in provincia di Brindisi sono due le persone denunciate per aver violato l’isolamento. Altri quattro cittadini sono stati denunciati ad aprile in provincia di Bari per lo stesso reato.