Positiva Piazza Affari insieme al resto d’Europa

– Si chiude in aumento la seduta della Borsa di Milano, con il resto dell’Europa all’insegna del toro. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l’S&P-500, che evidenzia un incremento dello 0,64%.

La stagione dei risultati societari è entra nel vivo. Oggi il focus è sui titoli tecnologici, dopo che la società olandese di macchinari per semiconduttori ASML Holding ha registrato ottimi ordini trimestrali e il colosso tedesco del software SAP ha annunciato un piano di ristrutturazione per il 2024 che interesserà 8.000 ruoli, in una spinta verso l’intelligenza artificiale. Il prossimo settore sotto osservazione sarà il lusso, visto che domani diffonderà i dati il conglomerato francese LVMH.

Sul mercato valutario, lL’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,40%. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 2.012,5 dollari l’oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio Light Sweet Crude Oil, che mostra un guadagno dell’1,75%.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,26% a quota +157 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,88%.

Tra i listini europei vola Francoforte, con una marcata risalita dell’1,58%, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,56%, e sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dello 0,91%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,87%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che termina la giornata in aumento dello 0,86% rispetto alla chiusura di ieri.

Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 24/01/2024 è stato pari a 2,34 miliardi di euro, con un incremento del 12,76%, rispetto ai precedenti 2,07 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,57 miliardi.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Banca MPS, con un forte incremento +4,96%.

Buoni spunti su Hera, che mostra un ampio vantaggio del 3,13%.

Ben impostata Saipem, che mostra un incremento del 2,98%.

Tonica ERG che evidenzia un bel vantaggio del 2,52%.

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Telecom Italia, che ha archiviato la seduta a -1,90%.

Seduta negativa per Campari, che mostra una perdita dell’1,85%.

Piccola perdita per DiaSorin, che scambia con un -1,01%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Technoprobe +4,31%, D’Amico +3,66%, Seco +3,28% e LU-VE Group +3,22%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Juventus, che ha chiuso a -3,96%.

Sotto pressione Saras, che accusa un calo del 2,83%.

Tentenna BFF Bank, che cede l’1,47%.