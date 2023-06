Portwest Pantaloni Impermeabili Classic, Colore: Navy, Taglia: L, S441NARL

Descrizione Prodotto

Pantaloni da lavoro Portwest

Pantaloni con tasca holster staccabile

I pantaloni a elevata visibilità con tasche holster staccabili sono progettati ergonomicamente e utilizzano il posizionamento mirato di tessuti elastici dinamici per offrire un’ottima libertà di movimento durante il lavoro.

Il pantalone è caratterizzato da una vita alta sulla schiena con elastici laterali, fornendo protezione in tutte le posizioni di lavoro. Sono dotati anche di tasche per ginocchiere preformate regolabili con apertura da sopra, tasche anteriori di dimensioni generose e tasche multifunzionali sulle cosce con cerniera che offrono spazio di archiviazione.

Pantalone a elevata visibilità

Uno stile classico con un aggiornamento completo realizzato con tessuto di poliestere, questi pantaloni presentano una vestibilità con vita elasticizzata, tasche cargo e tasca porta metro.

Inoltre, sono dotati di una banda riflettente per una visibilità elevata, un orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe e una mezza vita elasticizzata per una vestibilità confortevole.

Pantaloni da lavoro

Per questi pantaloni, caratteristiche di design come i pannelli elasticizzati offrono un comfort e una flessibilità ottime nelle aree chiave di movimento.

Altre caratteristiche pratiche includono cintura con elastici laterali, tasche per ginocchiere che offrono protezione in tutte le condizioni di lavoro e tasche multiple che forniscono spazio per riporre i propri oggetti.

Portwest è un produttore globale di abbigliamento da lavoro e abbigliamento per la sicurezza. Fondata nel 1904, Portwest ha una rete di distribuzione globale e personale del servizio clienti in oltre 130 Paesi. La società è un’azienda a conduzione familiare e continua a essere gestita dalla famiglia Hughes. La produzione e il design da parte di un team interno di esperti sono al centro del vantaggio di Portwest.

Cuciture nastrate per una maggior protezione

Vita elasticizzata per un maggior comfort – Tasche di accesso laterali

Finitura in tessuto resistente all’acqua, le gocce d’acqua si allontanano dalla superficie del tessuto

Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

13,63 €