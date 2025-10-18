Portogallo vieta il burqa: nuove regole per il velo islamico

Il Portogallo sta per introdurre una nuova legge sui veli. Il parlamento ha approvato un provvedimento che vieta l’uso del burqa e di qualsiasi altro velo che nasconda il volto, introducendo sanzioni che possono arrivare fino a 4.000 euro.

Questa decisione avrà un impatto significativo sulla comunità islamica nel paese, poiché la legge non prevede eccezioni legate a motivi religiosi o alla sessualità. Il provvedimento si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle questioni relative all’integrazione e alla sicurezza, suscitando già un ampio dibattito tra favorevoli e contrari.