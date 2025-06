Portogallo trionfa nella Nations League: vittoria ai rigori!

Il Portogallo conquista la Nations League per la seconda volta nella sua storia, battendo in finale la Spagna campione in carica con un punteggio di 7-5 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sul 2-2. La squadra portoghese ha realizzato tutti e cinque i tiri dal dischetto, mentre l’unico errore fornisce da Álvaro Morata, parato da Diogo Costa.

La finale si svolge con emozioni e colpi di scena: la Spagna si porta in vantaggio al 21′ con Zubimendi, ma il Portogallo risponde immediatamente al 26′ con un gol di Nuno Mendes. Oyarzabal torna a segnare per la Spagna al 45′, portando il punteggio sul 2-1, ma Cristiano Ronaldo pareggia per il Portogallo al 61′.

Tra le principali occasioni, si segnala un buon tiro di Joao Neves per il Portogallo nel primo tempo, mentre la Spagna sfiora il gol con diverse opportunità di Nico Williams e Pedri. In avvio di secondo tempo supplementare, il Portogallo ha una chance chiara, ma un tiro di Semedo finisce a lato.

Nella fase finale del match, entrambe le squadre provano a segnare, ma senza successo. Il secondo tempo supplementare si conclude senza reti, portando alla lotteria dei rigori, dove la precisione dei portoghesi ha la meglio sull’errore di Morata. Con questa vittoria, il Portogallo si conferma una delle potenze del calcio europeo.

Fonte: www.adnkronos.com