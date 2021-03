Ci si vaccina anche a due passi dal mare, nella cornice della celebre piazzetta della ‘dolce vita’ di Portofino. Li’, stamane, la Asl 4 ha inoculato dosi a cittadini tra i 75 e i 79 anni. Nello spazio di piazza Martiri dell’Olivetta infatti e’ stato allestito un ambulatorio mobile attrezzato per i residenti del borgo, 42 quelli della fascia d’eta’ prestabilita, piu’ 2 over 80 vaccinati pero’ a domicilio. A presenziare alle somministrazioni anche il sindaco, Matteo Viacava, e il direttore generale dell’Asl 4, Paolo Petralia.

“Vacciniamoci e partiamo”, dice il primo cittadino, sottolineando quanto sia forte nel borgo la voglia di ritornare alla vita normale, quella di una realta’ che da sempre cattura l’attenzione di tutto il mondo. “Portofino questo inverno e’ stato un cantiere tra lavori pubblici e privati, proprio perche’ la voglia di investire qui e di ripartire e’ forte – aggiunge Viacava – oggi vedere i miei cittadini sorridere per il vaccino e’ stato un bel momento di speranza. Qualcuno mi ha detto che cosi’, finalmente, sarebbe riuscito a vedere nuovamente i suoi nipoti”. L’obiettivo e’ riprendersi la normalita’, in vista di una bella stagione che scalda gia’ i motori, come sottolinea Viacava: “Il 29 aprile qui torneranno le Regate di Primavera, con le barche a vela che raggiungeranno il nostro splendido borgo. Un evento che mancava da anni. E speriamo che quello sia solo il primo dei grandi eventi che torneranno qui”.