Portofino e Virtus Entella: uniti per il turismo sostenibile

Il Comune di Portofino e la Virtus Entella hanno avviato una nuova collaborazione con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso iniziative sportive e culturali. Questo accordo mira a promuovere uno sviluppo turistico sostenibile.

Il club, noto per il suo impegno verso i valori sociali e ambientali, sarà ambasciatore delle bellezze di Portofino. Il logo “Portofino Mare” apparirà sulle maniche delle maglie ufficiali, mentre il brand “Portofino Yacht Marina” sarà visibile allo stadio Comunale di Chiavari tramite pannelli a led e maxi schermo. La collaborazione inizierà in occasione della partita di campionato contro la Juve Stabia.

Le attività congiunte includeranno eventi sportivi, culturali e formativi, con un focus su progetti di sensibilizzazione per i giovani. Queste iniziative si propongono di diffondere la cultura sportiva e valori come il rispetto, l’inclusione e la sostenibilità, rafforzando il legame tra sport e comunità.

Il Sindaco di Portofino, Matteo Viacava, ha espresso orgoglio per la partnership con la Virtus Entella, che milita nella Serie B, sottolineando l’importanza del legame tra il borgo e il club. Ha annunciato che organizzeranno insieme eventi per promuovere lo sport, dedicando particolare attenzione ai giovani.

Il presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi, ha manifestato il proprio onore nel collaborare con Portofino. Ha evidenziato come questo accordo non sia solo un valore economico, ma anche un segnale di unità e sostegno, in un contesto dove il senso di comunità e l’impegno per lo sport sono essenziali.