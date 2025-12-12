9.2 C
Porto Turistico Soverato Satriano

Nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre, il Teatro Comunale di Satriano ha ospitato un incontro pubblico per illustrare il progetto del porto turistico Soverato-Satriano, un’infrastruttura considerata strategica per lo sviluppo della baia. La serata si è aperta con i saluti istituzionali del Sindaco di Satriano Massimiliano Chiaravalloti, dell’Assessore Maurizio Tirone e del Sindaco di Soverato Daniele Vacca, riuniti per sottolineare l’importanza del progetto per la crescita economica e paesaggistica dell’area jonica.

Al centro dell’incontro, la volontà condivisa di realizzare un porto turistico multifunzionale capace di incidere sulla riqualificazione urbana, sul miglioramento dei servizi turistici, e sulla valorizzazione dell’intera fascia costiera. A illustrare nel dettaglio la proposta sono stati l’architetto Antonio Riverso e l’ingegnere Francesco Infusino, chiamati a delineare la visione, le caratteristiche tecniche e le prospettive dell’opera.

L’attenzione si è concentrata sulla capacità del progetto di integrare infrastruttura portuale, ambiente, servizi e nuove opportunità di sviluppo per operatori economici e comunità locali. A moderare l’incontro è stato Pietro Curatola, consigliere comunale e promotore del Punto ORienta Giovani, che ha guidato il confronto con un’impostazione rivolta alla partecipazione dei cittadini, creando un ponte tra istituzioni, tecnici e territorio.

