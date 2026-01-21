Porto San Giorgio e Biograd Na Moru rilanciano il gemellaggio

Il gemellaggio tra Porto San Giorgio e la città croata di Biograd Na Moru è stato riallacciato dopo la visita del sindaco Valerio Vesprini, del vice Fabio Senzacqua e dell’assessore al Turismo Giampiero Marcattili per le festività della patrona Sant’Anastasia. La delegazione sangiorgese è stata accolta dalle autorità cittadine nel corso di una tre giorni che li ha visti alternare incontri istituzionali e pubblici.

Guidati dal primo cittadino Ivan Knez, hanno partecipato alle celebrazioni, visitato il centro in cui è presente anche una via dedicata a Porto San Giorgio, confrontandosi sulle opportunità offerte dalla ripresa dei contatti. Il sindaco Valerio Vesprini ha sottolineato l’importanza del restauro del rapporto storico tra le due città, caratterizzato da significativi passaggi, come la raccolta di aiuti per Biograd Na Moru durante la guerra civile nella costa dalmata.

L’assessore al turismo Giampiero Marcattili ha rimarcato l’importanza della visita sul piano culturale e turistico commerciale, mentre il vice sindaco con delega al porto, Fabio Senzacqua, ha discusso dei possibili vantaggi delle dinamiche portuali, individuando nel porto uno degli strumenti d’unione tra le due realtà. È stato ipotizzato un progetto di partnership tra le due strutture, che potrebbe portare importanti vantaggi sia per il porto che per i diportisti.