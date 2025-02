Porto-Roma oggi: orario, probabili formazioni, dove guardarla in tv e streaming

Dopo aver conquistato 10 punti nelle ultime 4 partite di campionato, la Roma affronta il Porto il 13 febbraio nell’andata dei playoff di Europa League, cercando di mantenere il momento positivo. La sfida all’Estadio do Dragão rappresenta un’importante opportunità per la squadra di Ranieri, che spera di sfruttare il fattore campo al ritorno all’Olimpico.

Ranieri è intenzionato a schierare la formazione migliore, con un solo dubbio sulla presenza di Pellegrini sulla trequarti. In attacco, Dovbyk e Dybala sono pronti a guidare la squadra. Le probabili formazioni per la partita, in programma alle 21, sono le seguenti:

Porto (3-5-2): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio, Mora; Pepe, Omorodion. Allenatore: Anselmi.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

La partita Porto-Roma, andata dei playoff di Europa League, sarà visibile in esclusiva su Sky, canale 252, e sarà disponibile anche su NOW con un abbonamento alla piattaforma. Il ritorno è programmato per il 20 febbraio, e la Roma spera di ottenere un risultato positivo per avvantaggiarsi nella qualificazione agli ottavi di finale.