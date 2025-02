Porto-Roma 1-1, Ranieri esplode contro l’arbitro: cosa ha dichiarato

Claudio Ranieri ha espresso il suo disappunto dopo il pareggio della Roma per 1-1 contro il Porto nell’andata dei playoff di Europa League. Ha sottolineato che la squadra ha disputato una “partita bellissima” con l’intento di vincere, ma ha criticato la designazione dell’arbitro tedesco Stieler, noto per il numero elevato di pareggi nelle partite in trasferta. Ranieri si è rivolto al designatore Uefa Rosetti, chiedendo come fosse possibile inviare un arbitro in un campo “caldo” come quello di Oporto, dove il tifo può influenzare le decisioni.

Secondo il tecnico, l’arbitro ha mostrato dei cartellini in modo arbitrario, ammonendo otto giocatori della Roma e infliggendo un’espulsione, mentre Ranieri ha percepito un atteggiamento favorevole nei confronti del Porto. Ha raccontato che i suoi giocatori erano nervosi a causa della conduzione arbitrale, e aveva chiesto loro di non protestare per evitare ulteriori problemi. Al termine della partita, Ranieri ha deciso di allontanare i suoi giocatori dall’arbitro per evitare interazioni indesiderate e ha sostenuto che il rispetto dovesse essere mantenuto in campo.

Ranieri ha menzionato la figura di Mancini, il capitano della Roma, che chiedeva rispetto. Ha sottolineato che, alla sostituzione di Pellegrini, Mancini aveva il diritto di esprimere la propria opinione. La prestazione dell’arbitro, secondo il tecnico, non è stata all’altezza delle aspettative per un incontro di tale importanza, lasciando la Roma con un senso di ingiustizia.