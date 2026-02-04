Portland vieta l’uso di gas lacrimogeni durante le proteste

Un giudice dell’Oregon ha disposto un divieto temporaneo all’uso di gas lacrimogeni da parte degli agenti federali durante le manifestazioni presso l’ufficio dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a Portland. Questa decisione è arrivata dopo che gli agenti avevano utilizzato gas contro una folla di manifestanti considerati pacifici, inclusi bambini.

Il giudice Michael Simon ha stabilito che le forze federali non possono utilizzare munizioni chimiche o proiettili a meno che non ci sia un’immediata minaccia di danno fisico. Inoltre, ha vietato di colpire alla testa, al collo o al busto a meno che non sia giustificato l’uso della forza mortale. L’ordinanza restrittiva, valida per 14 giorni, riflette la necessità di proteggere il diritto alla libertà di espressione e di protesta pacifica.

La causa è stata promossa dall’ACLU dell’Oregon a favore di manifestanti e giornalisti che coprivano le proteste all’edificio dell’ICE. L’accusa include il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale e il presidente, sostenendo che l’uso di gas lacrimogeni costituisce una violazione dei diritti garantiti dal Primo Emendamento.

Le dichiarazioni del Dipartimento affermano che gli agenti hanno agito secondo le procedure di formazione e hanno usato il minimo della forza necessaria. Tuttavia, il sindaco di Portland ha elogiato la decisione del giudice, affermando che conferma le preoccupazioni relative all’uso eccessivo della forza contro cittadini inermi.

Il caso di protesta a Portland è parte di un fenomeno più ampio di manifestazioni nazionale contro l’uso della forza contro gli immigrati, sottolineando il clima di tensione e i dibattiti su diritti civili e surriscaldamento delle forze di polizia federali.