Portland conquista vittoria in extremis contro Denver

I Portland Trail Blazers hanno ottenuto una vittoria in rimonta per 109-107 contro i Denver Nuggets, grazie a due tiri liberi di Jerami Grant a soli 1.4 secondi dalla fine. Il match, che rappresentava l’apertura della NBA Cup per entrambe le squadre, ha visto Denver condurre 81-71 all’inizio dell’ultimo quarto.

Negli attimi finali, con i Nuggets in vantaggio 107-105, Grant ha pareggiato il punteggio realizzando due tiri liberi. Segue un’importante azione difensiva di Shaedon Sharpe, che ha bloccato un tiro di Aaron Gordon, permettendo a Portland di recuperare il possesso dopo una violazione di tempo dei Nuggets.

Successivamente, un fallo su Gordon ha portato igenere liberari per Grant, che non ha sbagliato. Nikola Jokic, in un ultimo tentativo, ha però fallito un tiro da 13 piedi mentre il tempo scadeva. Jokic ha concluso la partita con 21 punti e 14 rimbalzi, perdendo la possibilità di ottenere il quinto triple-double consecutivo in apertura di stagione, registrando soltanto nove assist.

Per i Blazers, Grant ha contribuito con 16 punti dalla panchina, mentre Deni Avdija ha guidato la squadra con 23 punti e Sharpe ha aggiunto 19. Jamal Murray ha segnato 22 punti per i Nuggets, la cui sconfitta ha interrotto una striscia vincente di tre partite.

Nonostante un problema al cronometro che ha causato un ritardo nel primo quarto, entrambi i team hanno mostrato grandi prestazioni, con i Nuggets che erano in vantaggio di 57-53 all’intervallo. I Blazers, dopo aver brevemente condotto 68-67, hanno visto Denver chiudere il terzo quarto con un parziale di 9-0 per un vantaggio di dieci punti.

Le due squadre torneranno in campo lunedì, con i Nuggets che ospiteranno i Kings e i Trail Blazers i Lakers.