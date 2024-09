PORTENTUM Spruzzino per Olio da Cucina 300ml – Dispenser Antigoccia in Vetri per Friggitrice ad Aria

6,90€

Descrizione Prodotto

Spruzzino olio per friggitrice aria con certificazione Europea e Americana: Conforme alle più severe normative, ogni erogatore di olio è garantito completamente privo di BPA per un sicuro contatto con gli alimenti.

Erogazione a Nebbia Fine: Progettato per spruzzare un sottile strato d’olio, assicura una distribuzione uniforme su insalate, padelle e cibi al forno, favorendo una cucina più sana ed economica.

Capacità Grande da 300 ml: Questo spruzzatore d’olio riduce la necessità di riempimento frequente, ideale per un uso duraturo e adatto per aceto, olio o succo di limone grazie alla sua capacità ottimizzata.

Valvola di Aspirazione Innovativa: La valvola all’avanguardia assicura che si possa utilizzare fino all’ultima goccia di olio senza sprechi, mentre il suo design manuale facilita un controllo preciso del quantitativo utilizzato.

Impegno per la Soddisfazione del Cliente: Viene garantita un’eccezionale esperienza per il cliente, offrendo supporto e soluzioni per qualsiasi insoddisfazione legata all’uso dello spruzzatore d’olio.