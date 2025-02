PORTENTUM Set per l’allenamento della parte inferiore del corpo

9,95€

Descrizione Prodotto

Elastici fitness a 3 livelli di resistenza – Le fasce sono di diversi colori e livelli di resistenza

Antiscivolo: fasce di resistenza comode e morbide che non si rompono e mantengono la loro resistenza ed elasticità nel tempo. Fascia elastica fitness di qualità

Fascia elastica esercizi con portabilità eccellente – Si possono riporre nella borsa di stoccaggio e portarli ovunque. Ad esempio a casa, in palestra, in viaggio e altro ancora.

Elastici per bodybuilding multiuso – ideali per qualsiasi tipo di esercizio, fitness, yoga, crossfit, calistenia, allenamento della forza, pilates e altro ancora.

Set perfetto e conveniente – 3 nastri elastici fitness con diversi colori e diversi livelli di indicazione, in modo da poter trovare il giusto livello di forza in modo facile e veloce.

Elastiche glutei con 3 colori rappresentano 3 diversi livelli di esercizi: verde – leggero (15-25 libbre), rosa – medio (25-35 libbre), lilla – pesante (35-45 libbre).

Alta efficienza: può aiutarti a riscaldare rapidamente e bruciare i grassi. È ideale per tutti gli aspetti del movimento come dimagrire, sollevamento e allenamento della forza per modellare il tuo corpo.