Porte chiuse e gatti non vanno d’accordo: ti spiego il perché

I gatti domestici non amano le porte chiuse per una serie di motivi legati al loro comportamento naturale. Tra le principali ragioni ci sono l’ansia, la paura dell’abbandono e un bisogno di controllo del loro territorio. La cosiddetta FOMO, acronimo per “fear of missing out” (paura di perdersi qualcosa), gioca un ruolo cruciale; i gatti temono di essere esclusi da situazioni interessanti. Di fronte a una porta chiusa, un gatto reagisce spesso miagolando, cercando di comunicare il desiderio di scoprire cosa ci sia dall’altra parte.

Il comportamento dei gatti ricorda quello dei bambini: entrambi non amano sentirsi esclusi e desiderano interagire con il loro ambiente. Secondo esperti di comportamento felino come Jane Ehrlich, i gatti odiano tre fattori che iniziano con la lettera C: la mancanza di possibilità di scelta, la mancanza di controllo e il cambiamento. Una porta chiusa infrange queste dinamiche, creando disagio.

Ingrid Johnson, un’altra comportamentista, sottolinea che i gatti necessitano di avere il controllo sull’accesso al proprio territorio. Essendo sia predatori che prede, hanno bisogno di muoversi liberamente e sentirsi al sicuro. Questa necessità parte dalla loro storia di addomesticamento, che è relativamente recente rispetto ai cani. Sebbene l’origine del gatto domestico possa essere tracciata fino a circa diecimila anni fa in Medio Oriente, l’addomesticamento vero e proprio è cominciato più tardi, con i gatti che hanno iniziato a stabilirsi presso gli insediamenti agricoli per cacciare roditori.

Chiudere una porta significa impedire al gatto di esplorare il suo ambiente, il che va contro la sua natura. È consigliabile, per i proprietari di gatti, permettere loro libertà di movimento in casa. Qualora si desideri mantenere chiusa qualche area, è importante farlo senza cambiamenti improvvisi, affinché il gatto non si senta disorientato. Tali accorgimenti aiutano a garantire il benessere psicologico del felino, riducendo ansia e stress legati alla percezione di isolamento o mancanza di controllo.