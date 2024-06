Porte aperte per Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle: parla Milly

Durante una delle ultime puntate de La Vita in Diretta Selvaggia Lucarelli si è messa a scherzare con Milly Carlucci sull’eventualità di invitare Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha raccolto la battuta e ha risposto con ironia: “Porte aperte per Chiara. Ma perché non la chiami tu? Chiedile di venire!“. A distanza di qualche settimana Milly ha confermato che non disdegnerebbe l’arrivo dell’imprenditrice digitale sulla sua pista da ballo.

Chiara Ferragni: porte aperte a Ballando con le Stelle.

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Milly Carlucci ha confermato la giuria di Ballando con le Stelle, ma non si è sbottonata sui nuovi concorrenti. La conduttrice Rai ha solo ammesso che le piacerebbe avere Chiara Ferragni nel suo programma.

“Il concorrente che più mi è rimasto nel cuore? Tutti fanno sacrifici enormi. Emblematica è la storia di Gabriel Garko, che si è infortunato due volte e avrebbe dovuto ritirarsi. Invece, con spirito agonistico e forza coriacea, dopo la rottura del tendine al braccio, ha continuato a ballare con l’arto bloccato dal tutore; stringendo i denti, è arrivato fino alla semifinale, nonostante si fosse rotto il tendine al polpaccio, poiché caricava male il peso sulle gambe. E il concorrente che è migliorato di più? Si trasformano quasi tutti, anche i meno dotati. Non ballano nel salottino di casa, ma davanti a milioni di telespettatori, con tutto il carico di ansia che ciò comporta. Iva e gli altri sono la dimostrazione che non ci si deve mai fermare. L’età è solo nella nostra testa. E tutto è possibile. I concorrenti per la prossima edizione? Il programma inizierà a fine settembre, la strada è lunga. Va pensato. Se ci sono porta aperte per Chiara Ferragni nel cast di Ballando? Chiara Ferragni è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo”.

Una cosa è certa, Chiara in pista e Selvaggia dietro al bancone: 30% confirmed.