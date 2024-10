Portava con sé cinquemila dollari

Un giovane carabiniere ha sventato una rapina nel centro di Roma appena dopo aver conseguito la sua laurea in Scienze giuridiche. Dopo aver discusso la tesi, il neolaureato si stava dirigendo verso un locale nel quartiere Monti per festeggiare con amici e colleghi. Mentre si trovava sulla salita del Grillo, ha notato un gruppo di persone che si comportava in modo sospetto attorno a un turista.

I complici avevano distratto il turista, e uno di loro era riuscito a rubare una valigia contenente circa 5.000 dollari in contanti, oltre a documenti di viaggio e beni personali. Notando la fuga del rapinatore, il giovane carabiniere non ha esitato a inseguirlo. Con l’aiuto dei suoi colleghi, è riuscito a raggiungere e fermare il ladro poco dopo.

Durante l’arresto, il rapinatore ha cercato di divincolarsi, causando una caduta a uno dei carabinieri coinvolti, che ha riportato una ferita leggera, con una prognosi di dieci giorni. Il ladro è stato arrestato e si è scoperto che era un marocchino di 29 anni privo di permesso di soggiorno. In base alle informazioni fornite dall’agenzia stampa Ansa, l’uomo è stato processato per direttissima, dato che è stato colto in flagranza di reato. Il giudice ha stabilito l’obbligo di dimora lontano da Roma e ha disposto l’emissione di un decreto di espulsione.

Il comandante della Compagnia Roma Centro, Roberto Martina, ha espresso il suo orgoglio nei confronti del giovane carabiniere, sottolineando la dedizione dei suoi collaboratori nel mettere al primo posto le esigenze dei cittadini anche al di fuori del servizio.

Questa vicenda non solo mette in risalto l’efficacia e l’impegno delle forze dell’ordine, ma evidenzia anche il contributo dei giovani nel garantire la sicurezza pubblica. L’intervento del neolaureato carabiniere ha dimostrato un forte senso di responsabilità e una prontezza d’azione che merita di essere riconosciuta. La rapina, per fortuna, è stata sventata senza gravi conseguenze, e il ladro ora affronterà le giuste conseguenze legali.