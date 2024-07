Portare il cane in spiaggia ora è possibile! Le migliori per te e Fido

Portare il cane in spiaggia è spesso la scelta migliore per il benessere del quattro zampe: ecco quali i luoghi migliori in Italia in cui ciò è possibile.

Con la stagione estiva e il caldo afoso, cresce il desiderio di trascorrere tranquille giornate in spiaggia. Se si vive con un animale domestico si desidera che anche il proprio quattro zampe possa trascorrere una giornata altrettanto rilassante al mare. Portare il cane in spiaggia è la decisione migliore da prendere per non lasciarlo a casa da solo e per farlo stare diverse ore all’aria aperta. Ma quali sono le spiagge in Italia indicate per i quattro zampe? Ecco l’elenco completo regione per regione.

Le migliori spiagge in Italia in cui portare il cane: l’elenco dei luoghi perfetti per il quattro zampe

In Italia i mesi estivi sono accompagnati da un aumento considerevole delle temperature. Quando dalle giornate fresche di inizio estate le temperature si alzano raggiungendo i 40° celsius, come accade tra luglio e agosto, il desiderio della maggior parte delle persone è quello di trovarsi in riva al mare. Lo stesso bisogno di trascorrere una giornata in spiaggia caratterizza anche i cani.

Nella maggior parte dei casi, i cani sono abili nuotatori. Sono tantissime le razze canine che hanno un’affinità naturale con l’acqua: dotati di un mantello impermeabile e di un’agile struttura corporea, alcuni quattro zampe amano nuotare. Per permettergli di rinfrescarsi quando fa molto caldo, i veterinari consigliano di somministrare al cane alimenti freschi come la frutta e la verdura.

Il consiglio migliore è però quello di portare il quattro zampe in spiaggia, permettendogli di nuotare e godersi l’aria fresca del mare. Quando si porta il cane al mare bisognerebbe fare attenzione ad alcuni accorgimenti per il benessere del quattro zampe.

Oltre a prendere le giuste cautele per la salute del cane, prima di andare in spiaggia riveste grande importanza la scelta del luogo perfetto per gli animali. In Italia sono presenti sia spiagge libere per i quattro zampe che lidi dog friendly. Sono anche tanti, però, gli stabilimenti balneari che vietano la presenza dei cani. Ecco dunque la lista delle migliori spiagge pet friendly regione per regione.

L’elenco delle spiagge per cani regione per regione

Partendo dal nord, le migliori spiagge per cani in Veneto sono la Braccobaldo Beach a Peschiera del Garda; il Dog Beach Bagno Margherita a Caorle; La Spiaggia Di Pluto a Bibione; La Piscina di Mimmo a Martellago. Esistono poi diverse spiagge libere. In Toscana tra le spiagge attrezzate migliori per cani vi sono la Bau Bau Beach Partaccia a Massa; la Carpe Canem a Orbetello; la Spiaggia Libera Fuorirotta Bau Bau Beach a Grosseto. Proprio la Toscana è la regione che dispone di più spiagge per i cani.

In Liguria sono disponibili spiagge che accettano i cani verso ovest, mentre verso est gli accessi diminuiscono. In Emilia-Romagna sono numerose le spiagge in cui sono ammessi i cani tanto che questa regione è considerata la più adatta ai quattro zampe. Non solo sono moltissime le spiagge e le strutture, ma sono soprattutto i servizi offerti a rendere l’Emilia Romagna dog friendly. In Friuli Venezia Giulia le spiagge perfette per i cani non sono moltissime, ma sono tra le migliori in Italia con spazi e attività per tutti i bisogni dei quattro zampe. Nel Lazio ci sono alcune spiagge sul Lago di Bolsena, a Fiumicino, Tarquinia, Sabaudia, ma sono ancora in numero esiguo. In Abruzzo vi sono le spiagge Unica Beach a Giulianova; i Bagni La Playa a Pescara; Chalet Luna Rossa Spiaggia per cani a Roseto degli Abruzzi. In questa regione esistono grandi tratti di spiaggia libera perfetti per i cani, soprattutto tra Pescara e Roseto degli Abruzzi. Nelle Marche sono aumentate le spiagge che accettano i cani. In Molise, invece, i cani sono ammessi in pochissime spiagge.

In Campania le Bau Bau Beach a Marina di Eboli e Palinuro, la Bernardino Bau Beach a Castel Volturno e le spiagge libere ad Ascea Marina e a Sapri sono le più indicate. Nonostante in Campania ci sia oggi una maggiore tolleranza per i cani in spiaggia, sono ancora pochi gli stabilimenti balneari che li accettano. In Basilicata i cani sono ospiti graditi a Lido Acqua Marina e a Lido le Cicale a Maratea. Per questa regione le spiagge libere sono la scelta migliore. In Calabria sono tante le spiagge pet friendly, dall’Area Animal Friendly Beach a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio; alla Bau Beach ad Amantea; alla Torre Melissa a Crotone. In questa regione negli ultimi anni sono aumentate le strutture che accettano i cani così come le spiagge libere per i quattro zampe. La Puglia è una delle regioni più accoglienti verso i cani, che si riversano soprattutto nelle spiagge libere. La Sardegna è ricca di spiagge dog friendly. In Sicilia le spiagge per cani sono ancora poche, anche se negli ultimi anni stanno aumentando. (di Elisabetta Guglielmi)