Musica

Portanuova Music Fest: nuova musica italiana dal vivo

Portanuova Music Fest: nuova musica italiana dal vivo

Portanuova Music Fest è un evento che combina talento e nuove idee musicali. Si svolge in uno dei quartieri più dinamici della città e offre un’esperienza live unica. Il festival, che si tiene fino a domenica e ha il tema “Life is an open stage”, ha ben quattro palchi dedicati a emergenti artisti italiani.

L’ingresso è gratuito e l’evento attira appassionati con un programma ricco di cinquanta artisti. Tra i nomi più interessanti ci sono Carl Brave, Sarafine, Masamasa, Funky Lemonade, e Vaeva, una rock band nata da iniziative di Openstage, già protagonista in altri festival. Tra gli altri artisti figurano Diorama, Dario Comparini, Matilde Caressa e Kharfi, noto nella scena elettronica. Ci sono anche i collettivi Cantafinoadieci, che riuniscono cantautrici per promuovere la presenza femminile nella musica, inclusi nomi come Rossana De Pace, Anna Castiglia e Cheriach Re.

La selezione musicale è curata da Openstage, una delle principali community musicali italiane. Il palco principale si trova in piazza Gae Aulenti, mentre gli altri sono situati tra Via Capelli e Piazza Alvar Aalto. Ogni sera, il programma offre anche set di DJ e discussioni ispirazionali con case discografiche, insieme ad attività interattive per il pubblico.

