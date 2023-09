"Portanova con gol spegne polemiche", procedura disciplinare per giornalista Radiorai

Procedura disciplinare nei confronti del giornalista che durante la radiocronaca di Reggiana-Cremonese di Serie B giocata ieri, in onda all’interno di “Tutto il calcio” su Radio 1, ha commentato la rete di Manolo Portanova con le parole “Un gol davvero meraviglioso che mette a tacere le polemiche”. Il cronista ha fatto riferimento alle proteste per l’arrivo del calciatore nella Reggiana nate in seguito alle accuse di stupro di gruppo nei suoi confronti. Portanova, dopo la condanna in primo grado tra qualche mese dovrà affrontare il processo in appello al Tribunale di Firenze. Le parole del giornalista sono rimbalzate sui social e sono state criticate aspramente. La Rai rende noto di aver avviato una procedura disciplinare nei confronti del giornalista.