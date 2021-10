Si sono presentati al pronto soccorso di Ciriè perché la figlioletta non stava bene. I medici che l’hanno visitata hanno stabilito che fosse necessario il ricovero che, per una minorenne, prevede che la paziente sia accompagnata da un adulto. Ma in questo modo l’ospedale ha scoperto che entrambi i genitori della ragazzina erano in realtà positivi al Covid: l’intera famiglia, così, è finita ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Regina Margherita.

La bambina si è presentata al pronto soccorso ieri insieme al padre. Quando i medici hanno stabilito che per la bambina era necessario un ricovero hanno sottoposto il padre al tampone e hanno scoperto poco dopo che l’uomo, asintomatico, era positivo al Covid. A quel punto il padre non era più idoneo ad accompagnare la figlia nel reparto: per questo l’uomo ha chiamato la madre della piccola perché si sottoponesse a sua volta all’esame del tampone. Anche la donna, però, è risultata positiva anche se in assenza di sintomi.

“A quel punto la famiglia è stata inviata al Regina Margherita come prevede la procedura” spiegano dall’Asl To 4. Anche se la bambina era negativa al tampone, infatti, di fronte ala positività dei genitori, non avrebbe potuto essere ricoverata a Ciriè e così l’intera famiglia è stata trasferita a Torino, la piccola per essere curata dai medici dell’infantile, i genitori per restare in isolamento ma accanto alla figlia ricoverata.