portano il cane nella foresta prima di dirgli addio

Il cane affronta l’ultima avventura insieme al suo umano prima di salutarsi per sempre: l’ultima gita all’aperto.

Dire addio ad un animale domestico è una parte terribile ma inevitabile del possedere di un animale. Prepararsi può forse preparare all’inevitabile, in modo da donare anche all’animale dei sereni ultimi giorni. Un utente di TikTok ha recentemente documentato il suo ultimo fine settimana con il suo cane, e la sua storia è andata virale.

Affrontano insieme l’ultima avventura del cane in mezzo alla natura

Un video molto commovente ha mostrato una coppia che ha portato il proprio cane di nome Hugo, ormai in fin di vita, in un weekend speciale in una baita panoramica per dargli l’ultimo saluto.

La proprietaria di Hugo, Elyse, di Halifax, in Canada, ha postato l’ultima avventura del cucciolo nero in un rifugio nella foresta prima di doverlo sopprimere a causa dei suoi continui problemi di salute. Il video straziante è diventato virale sulla piattaforma di TikTok, il quale è stato pubblicato con la didascalia: “Sto tenendo in braccio il mio dolce bambino per la nostra ultima notte di coccole mentre leggo tutte le vostre parole gentili, grazie mille a tutti“. La donna ha raccontato che Hugo ha ascoltato le onde che si infrangevano e gli uccelli che cinguettavano intorno a lui nei suoi ultimi giorni a Tilly’s Head, in Nuova Scozia, Canada.

Un video mostra l’animale portato in braccio dal compagno di Elyse lungo il sentiero panoramico, prima di arrivare alla loro baita per il fine settimana. Un altro filmato mostrava invece il cucciolo nero che riposava pacificamente sul loro balcone, mentre guardava Elyse con amore e ammirava il bellissimo paesaggio per l’ultima volta. Per tutto il tempo non ha smesso di scodinzolare ed essere grato di essere lì con la sua famiglia nei suoi ultimi momenti. Il dolce saluto a Hugo è stato pubblicato l’11 giugno e da allora ha già superato il milione di visualizzazioni, e centinaia di migliaia di mi piace e commenti di affetto e sostegno.

@elysesdA perfect last weekend with my baby 🤍 ♬ Stuff We Did (From “Up”)

Il lutto di un animale domestico suscita reazioni contrastanti nella società. Mentre alcune persone lo capiscono, altre faticano a a superare il dolore e il lutto per un animale. È importante riconoscere i propri sentimenti dopo la morte di un quattro zampe domestico e affrontarli in modo aperto e sano. Considerati come membro effettivo della famiglia e un compagno di vita, la loro scomparsa potrebbe avere effetti ripercussioni sulla vita di tutti i giorni. In questo caso il lutto potrebbe presentarsi in maniera non lineare, passando da una fase all’altra. Infatti non è un caso che si cominci a stare meglio e poi di nuovo peggio. La soluzione non è cercare di sopprimere il dolore, ma cercare di conviverci concentrandosi sui bei momenti passati insieme al proprio quattro zampe, invece di rivivere i suoi ultimi momenti, provocando solo ulteriori traumi. La storia di Hugo è davvero incredibile e commovente, dimostrando come possa instaurarsi un legame speciale tra uomo e animale.