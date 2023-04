Portafoglio sottile in pelle di vitello per gli uomini, RFID Bloccaggio in pelle minimalista tasca frontale sottile Mens portafoglio bifold con portamonete nascosto…

Siete alla ricerca di un portafoglio uomo di lusso di alta qualità? Questo portafoglio è quello giusto per te! ! COZSEDY Portafogli Sottili In Pelle Di Vitello Per Uomo PELLE DI VITELLO PREMIUM

Utilizziamo solo pelle di vitello di prima qualità selezionata esclusivamente da concerie di alta qualità. Le pelli sono doppiamente conciate e tinte attraverso, per assicurarsi che invecchiino molto più graziosamente rispetto alla pelle verniciata in superficie. Ciò significa che ogni COZSEDY che si prende non solo resiste alla prova del tempo, ma migliora come vanno gli anni. DESIGN INNOVATIVO

Un portafoglio dovrebbe essere comodo da usare, mentre abbiamo trovato molti clienti hanno problemi quando si estrae carte di credito dai loro portafogli. Le carte di credito di solito vengono sovrapposte o inserite saldamente nei loro portafogli, quindi a volte hanno bisogno di “scavare” le carte difficilmente. Il portafoglio COZSEDY è stato progettato con “slot per schede a scala”, che rende tutte le carte ordinate posizionate nei portafogli e consente agli utenti di “scivolare” le carte più facilmente. PROTEZIONE RFID E SUPER SLIM

✔ Dotato di materiale bloccante RFID ricamato dorato ad alta densità, questo portafoglio può bloccare efficacemente i segnali RFID di penetrare nel portafoglio.

✔ È anche un portafoglio super sottile con le dimensioni di soli 10,5 x 3,5 x 15,2 cm, si adatta comodamente al portafoglio frontale o a qualsiasi altra tasca senza sporcarsi. DESIGN FUNZIONALE

✔ 7 scomparti per carte

✔ 1 scomparto per banconote

✔ 1 tasca interna per tessere.

✔ 1 tasca per monete protetta.

✔ 1 finestra trasparente ID

contenere fino a 10 carte di credito, ID, fatture, monete e tutto l’essenziale, pur rimanendo sottile ed elegante. Garanzia di vita

✔ Consideriamo l’alta qualità tanto importante quanto la nostra vita e tutti i nostri portafogli sono realizzati da abili artigiani con grande tenera per i nostri piccoli dettagli.

✔ Ci sforziamo per una qualità superiore e forniamo una garanzia a vita. Se avete problemi di qualità con il prodotto, potete contattarci e promettiamo un rimborso del 100%.

Design intelligente: è sempre un grande mal di testa per molti clienti che le carte in un portafoglio si sovrappongano o si inseriscono saldamente, molto difficile da rimuovere. Abbiamo cambiato il design tradizionale slot per schede diritte e innovativamente rendere gli slot per schede “a forma di scala”. Questa innovazione aiuta a sfruttare appieno lo spazio interno, rendendo tutte le carte inserite ordinate ordinate, mai “sovrapposte” e facilmente scivolare.

Conservazione sottile e resistente – progettato per essere super sottile, solo 15,2 cm di spessore. Dispone di 7 scomparti per carte, 1 scomparto per banconote, 1 tasca interna per tessere, 1 tasca per monete e 1 finestra per documenti d’identità trasparente, che contiene fino a 10 carte di credito, documenti, banconote, monete e tutto l’essenziale, pur rimanendo sottile ed elegante. Si adatta comodamente nella tasca anteriore o in qualsiasi altra tasca senza caricarsi.

Portafogli in pelle RFID da uomo: dotato di rivestimento RFID ricamato ad alta densità, questo portafoglio può efficacemente bloccare i segnali RFID di penetrare nel portafoglio e scansionare chip RFID situati su carte di credito, carte di debito, carte d’identità, licenza e altre cose che porti nel portafoglio.

Confezione regalo di lusso – Confezionato con scatola regalo di marca Cozdy realizzata in materiale costoso e con stampa di alta qualità. Sembra estremamente bella, squisita e lussuosa, che è uno dei regali più speciali per sposo, compleanni, anniversari, festa del papà, Natale e altre occasioni speciali.

