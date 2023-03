Portafoglio in pelle trifold per gli uomini – Viaggio sottile minimalista portafoglio mens portafoglio in pelle con rfid blocco carta portafoglio (Moss Green Crazy Horse, 10,2 x 8,3 x 1,9 cm)

Questo portafoglio è realizzato in vera pelle di grana superiore e la sua bellezza esalta con l’uso, caratteristica tipica della vera pelle. Questo prodotto è disponibile in una varietà di colori e finiture, e si può scegliere quelli che più si adattano a voi. Il tocco della mano di questo portafoglio è liscio e caldo, motivo per cui amerete sempre tenerlo in mano per un tocco di qualità.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 1.91 x 8.26 x 10.16 cm; 45 grammi

★ Capacità: 8 slot per schede (tra cui 2 slot per schede nascoste, 1 scomparto per banconote e 1 scomparto per la finestra d’identità). Dimensioni: 10,5 cm di altezza x 1,9 cm di larghezza, mantenendolo sottile in modo che si adatti facilmente all’interno della tasca. Progettato per conservare i tuoi preziosi biglietti e documenti in modo organizzato in un unico posto.

★ Blocco RFID: i nostri portafogli in pelle sono dotati di tecnologia avanzata di blocco RFID che protegge le tue preziose informazioni archiviate sui chip RFID da scansioni non autorizzate mentre sei in viaggio (specificamente standard RFID / NFC a 13,56 MHz).

★ Regalo perfetto – Questi sono perfetti come regalo per gli uomini. Sono alti di utilità, durata e hanno i migliori materiali di qualità. È un regalo perfetto per amici, familiari, vicini e cari. Si adatta come regalo perfetto per tutti i festival e occasioni come festa del papà, San Valentino, Natale, Capodanno, ecc. Viene fornito in una bella confezione regalo.

★ Nessuna garanzia soddisfatti o rimborsati – sappiamo che amerai il nostro portafoglio tanto quanto noi, se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto al 100%, fatecelo sapere e il nostro team di assistenza clienti farà le cose giuste: rimborso completo o sostituzione gratuita, a seconda di quale preferisci.

74,62 €