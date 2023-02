Portafoglio Bronzi® Porta Carte Credito – Portafoglio Uomo Slim Portacarte uomo – Mini Porta Tessere – Protezione RFID – Design Smart Italiano Scatola Regalo

Descrizione prodotto

Compatto e Leggero: Ciò di cui necessiti senza sentirti appesantito.

5-6 Carte di credito fino a 6 spazi nel Case per le tue Carte di Credito, Debito, Bancomat, Note o altro.

2 Scomparti ulteriori per le tue carte biglietti ecc…

1 Scomparto Pratico per i tuoi contanti, inseriscili anche senza piegarli.

Semplicemente alla moda

Elegante da mostrare nelle occasioni più speciali, combina lo stile lussuoso e le tendenze di oggi,

Un portafoglio pratico e alla moda dona maggior valore al tuo look può darti maggiore sicurezza ed un temperamento al passo con i tempi.

STOP ai furti digitali o clonazioni

Con portafoglio Bronzi non dovrai più preoccuparti di furti digitali o clonazioni soprattutto quando viaggi,

viaggia rilassato e sereno grazie alla protezione RFID su tutte le tue carte.

Protegge e tiene al sicuro i tuoi dati sensibili da pericoli di clonazioni o furti digitali.

Sorprendi chi ami

Nel tuo acquisto è inclusa un’elegante confezione regalo che potrai sfruttare per stupire le persone che più contano per te.

Utile per amici, colleghi, marito, moglie, parenti e per le migliori festività come San Valentino, Natale, festa del papa e della mamma.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 10 x 6 x 2 cm; 120 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 8 marzo 2020

Produttore ‏ : ‎ Bronzi

ASIN ‏ : ‎ B085NVD5RJ

Numero modello articolo ‏ : ‎ Pop-Up-

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Categoria ‏ : ‎ Uomo

🛡️ : Grazie all’innovativo sistema militare di blocco RFID, Portafoglio Bronzi BLOCCA i lettori di carte di credito/debito/identità che operano alla frequenza di 13.56 MHz contro scansioni non autorizzate. EVITA DA SUBITO con la tecnologia ANTI- ad alta affidabilità di perdere i tuoi soldi o i tuoi dati sensibili.

✅ : Accuratamente selezionata tra le migliori fibre di carbonio, Bronzi ha a cuore i nostri AMICI ANIMALI per questo motivo realizza solo prodotti in similpelle identica alla vera pelle, ma più resistente!

🇮🇹 : Design Italiano, dai migliori esperti di settore. I nostri clienti sempre soddisfatti, risultando molto elegante e al passo con i tempi di fronte ad amici, famigliari e colleghi. Per questo motivo offriamo garanzia 24 MESI.

🎁 : Portafoglio Bronzi è anche un’ottima idea regalo per qualsiasi età uomo o donna, un regalo di qualità sempre gradito.