Portabandiera alle Olimpiadi: Italia sorprende con novità

Un’importante annuncio ha sorpreso il mondo dello sport italiano: per la prima volta, l’Italia avrà due portabandiera alle Olimpiadi, uno uomo e una donna, sia per la sede di Milano che per quella di Cortina. Questa decisione è stata confermata dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, durante un’intervista su Rai Radio 1.

Buonfiglio ha spiegato che il processo per scegliere i nomi dei portabandiera richiederà del tempo, in quanto desidera prima discuterne con i presidenti delle federazioni sportive e la giunta del Coni, prima di comunicare ufficialmente alla stampa. Ha inoltre condiviso la sua esperienza nel mondo dello sport, sottolineando di non essere nuovo a questo ambiente, avendo ricoperto ruoli di responsabilità precedentemente.

Il presidente ha affrontato anche altre tematiche, come l’organizzazione delle Olimpiadi diffuse, ammettendo che è difficile gestire eventi in diverse sedi. Ha poi parlato della necessità di adeguati stadi per garantire che l’Italia possa ospitare gli Europei di calcio del 2032. Per questo, prevede di inviare una lettera a tutte le federazioni affinché il Coni assuma un ruolo coordinatore con il governo.

Infine, Buonfiglio ha rassicurato riguardo alla preparazione per le prossime Olimpiadi, affermando di essere in contatto costante con i presidenti delle federazioni di sport invernali e del ghiaccio, esprimendo ottimismo per un’Italia competitiva sul palcoscenico olimpico.