“Sono passati 150 anni da quel fatidico XX Settembre 1870, quando le cannonate dell’esercito di Cadorna aprirono la Breccia di Porta Pia segnando la fine del potere temporale dei Papi e sancendo di fatto l’Unita’ dell’Italia dopo le lotte risorgimentali. Questa data noi liberi muratori del Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani non l’abbiamo nei secoli mai dimenticata. Essa ha costituito e costituisce ancora oggi un’inderogabile e fulgido momento da ricordare e celebrare attivamente per l’alto significato di quella che fu una tappa fondamentale per l’affermazione del libero pensiero”. Così scrive su Facebook il Grande Oriente D’Italia.

