Porsche: la nuova auto che si ricarica come uno smartphone

Porsche ha introdotto un innovativo sistema di ricarica per le sue auto elettriche che ricorda il funzionamento dei telefoni smartphone. Recentemente, l’azienda ha annunciato una revisione del suo programma di transizione verso i veicoli elettrici. Nonostante il successo del mercato cinese, la risposta europea è stata meno entusiastica, spingendo la casa automobristica a posticipare la completa elettrificazione della sua gamma.

In vista di un futuro interamente elettrico, Porsche sta sperimentando nuove soluzioni per aumentare l’efficienza e la potenza dei suoi modelli elettrici, includendo un sistema di recupero dell’energia con tecnologia wireless. Il nuovo sistema di ricarica, denominato Wireless Charging, consente di ricaricare le batterie senza l’uso di cavi, attraverso una speciale piastra a induzione.

Questa piastra, lunga 117 cm, larga 78 cm e alta 6 cm, può essere utilizzata sia all’interno che all’esterno. Per funzionare, basta collegarla a una fonte di alimentazione. Nonostante il suo peso di 50 kg, è in grado di fornire una potenza di ricarica fino a 11 kW con un’efficienza del 90%. La ricarica avviene tramite un campo magnetico generato da una bobina in rame e ferriti, che interagisce con una seconda bobina presente nel veicolo.

Il primo modello a integrare questa tecnologia sarà la Cayenne, prevista in uscita nei prossimi mesi, che rappresenta un passo significativo verso l’innovazione nella mobilità elettrica.