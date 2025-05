Porsche di Giambruno: Un Caso di Spionaggio e Interrogazione Parlamentare per Italia Viva

Il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, e il senatore Ivan Scalfarotto presenteranno un’interrogazione parlamentare al Governo riguardo al caso degli agenti dei servizi segreti trovati vicino alla Porsche di Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni. Renzi e Scalfarotto hanno annunciato che presenteranno l’interrogazione e un esposto in procura la prossima settimana, sottolineando che ci sono ancora molti aspetti da chiarire e criticando il Governo per non aver risposto adeguatamente alle domande delle opposizioni. L’inchiesta in corso rischia di essere archiviata.

Il 30 novembre 2023, verso le 3 di notte, un agente di polizia notò due persone che armeggiavano attorno alla Porsche di Giambruno, in zona Torrino a Roma. Quando l’agente tentò di identificarli, i due si qualificarono come “colleghi” e mostrarono un tesserino, ritenuto credibile dall’agente, il quale li lasciò andare senza ulteriori verifiche. La Digos venne informata e, nel corso delle indagini, si scoprì che una delle persone era effettivamente un agente dell’Aisi, il servizio segreto interno.

Successivamente, un uomo noto alle forze dell’ordine, con precedenti per reati come la ricettazione, si presentò dicendo di essere l’altro individuo presente, ma la sua confessione non fu considerata credibile. Resta dunque poco chiara la motivazione per cui un agente dei servizi segreti si fosse avvicinato all’auto di Giambruno, che era l’ex compagno della presidente del Consiglio da appena due mesi.