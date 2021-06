CON l’aumento delle vaccinazioni contro il Covid-19 in Europa e in Nord America, molte persone accolgono gli abbracci dei propri cari, ristoranti e spiagge riaprono e in molti Paesi si percepisce una sensazione di ritorno alla normalità. In molti dei Paesi sviluppati, si prospetta all’orizzonte la possibilità di eliminare il Covid-19 come minaccia per la salute pubblica. Tuttavia, la pandemia continua a essere devastante in molti dei Paesi e delle comunità più povere del mondo. La disuguaglianza è in genere il principale ostacolo da superare nella corsa per porre fine alle malattie.

Ci siamo già trovati in questa situazione con la pandemia più recente e mortale: l’Hiv. Quest’anno ricorrono i quarant’anni da quando furono segnalati i primi casi di Aids. Da allora, oltre 77 milioni di persone sono state infettate dall’Hiv e oltre 34 milioni sono morte per malattie legate all’Aids in tutto il mondo. Oggi l’Hiv, che uccide ancora quasi 700.000 persone ogni anno, è in gran parte una malattia che colpisce i più emarginati.

Aiutare tutti

Poteva andare molto peggio. Due decenni fa, e dopo campagne sostenute da attivisti, la comunità internazionale si è riunita con la determinazione di rendere il trattamento, la prevenzione e la cura dell’Hiv disponibili per tutti, non solo per le persone abbienti.

Nel 1996 venne istituito l’Unlaids, che oggi celebra 25 anni dalla sua fondazione, per coordinare una forte risposta globale all’Hiv e all’Aids. Nello stesso anno, una terapia antiretrovirale altamente attiva contro l’Hiv si è resa disponibile per le persone nei Paesi sviluppati. Il prezzo della terapia salvavita, che oggi costa solo 66 dollari all’anno, era di quasi 10.000 dollari all’anno. Mentre i farmaci salvavano vite e rinvigorivano le comunità nei Paesi sviluppati, le persone nei Paesi più poveri continuavano a morire in massa a causa di malattie legate all’Aids.

Nel giugno 2001 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha convocato la prima sessione speciale dedicata all’Hiv e all’Aids. L’incontro ha costituito una tappa importante nel promuovere una risposta globale più rapida all’Hiv. Ha inoltre invocato l’istituzione del Fondo globale, che quest’anno celebra il suo 20° anniversario. Nel 2003, il presidente statunitense George W. Bush ha creato il Pepfar (Piano di emergenza del Presidente degli Stati Uniti per l’assistenza all’Aids) con l’obiettivo di affrontare l’Hiv nei Paesi più poveri. Insieme, il Fondo globale e il Pepfar, con il sostegno di Unaids e di altri partner, hanno realizzato robusti e ambiziosi investimenti volti a espandere l’accesso al trattamento, alla prevenzione e alla cura dell’Hiv. L’impatto è stato rapido: i decessi dovuti all’Aids hanno raggiunto un picco nel 2004 per poi cominciare a diminuire bruscamente, segnando una significativa svolta nella lotta contro il virus.

Eppure, ancora oggi, persistono le disuguaglianze. Nell’Africa sub-sahariana le ragazze adolescenti e le giovani donne hanno più del doppio delle probabilità di contrarre l’Hiv rispetto ai loro coetanei maschi. Popolazioni chiave come gli uomini gay e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, i lavoratori del sesso, le persone transgender, le persone che si iniettano droghe, e le persone in prigione e i loro partner continuano a essere colpiti in modo sproporzionato dall’Hiv. Per esempio, le donne transgender hanno 49 volte più probabilità di contrarre l’Hiv rispetto ad altri adulti in età riproduttiva.

La discriminazione e lo stigma

Lo stigma e la discriminazione, la marginalizzazione e la criminalizzazione delle comunità, nonché la mancanza di accesso alla sanità, all’istruzione e ad altri servizi essenziali ci hanno portato fuori strada rispetto all’obiettivo di sviluppo sostenibile di porre fine all’Aids come minaccia per la salute pubblica entro il 2030. Il Covid-19 ha compromesso ulteriormente il progresso. In una recente indagine del Fondo globale svolta in più di 30 Paesi, è emerso che i test per l’Hiv in tutte le strutture prese in esame sono scesi del 41%.

Anche prima del Covid-19, non eravamo in carreggiata per raggiungere gli obiettivi globali per il 2020, concordati nella Dichiarazione politica del 2016 sull’Hiv. A causa dello sconvolgimento dei sistemi sanitari e dell’erogazione dei servizi per l’Hiv causato dal Covid-19, ora affrontiamo la triste prospettiva di perdere alcuni dei risultati duramente conquistati negli ultimi 20 anni. Questi obiettivi mancati hanno avuto un tragico costo umano: circa 690.000 persone sono morte di malattie legate all’Aids nel 2020 e si sono registrate 1,5 milioni di nuove infezioni da Hiv: 3 volte l’obiettivo che il mondo si era posto nel 2016 nell’ambito del progetto ambizioso che prevedeva di rimettersi in carreggiata per porre fine all’Aids come minaccia per la salute pubblica entro il 2030.

Servono più investimenti

Abbiamo già affrontato sfide difficili in passato, ma sappiamo che, facendo investimenti più intelligenti che affrontino le disuguaglianze che alimentano le nuove infezioni da Hiv e impediscono alle persone di accedere ai servizi, possiamo riconquistare il terreno perduto e accelerare il progresso. Dobbiamo investire di più: negli ultimi anni gli investimenti riguardanti l’Hiv sono stati troppo inferiori a quelli necessari per porre fine all’Aids come epidemia entro il 2030. Gli investimenti insufficienti di oggi portano a costi futuri più alti e a un maggior numero di morti prevenibili.

Soprattutto, dobbiamo intraprendere azioni urgenti per porre fine alle disuguaglianze che favoriscono l’Hiv. Possiamo farlo assicurando a tutti un rapido accesso alle migliori conoscenze scientifiche, abrogando leggi discriminatorie che lasciano le persone indietro a causa della loro identità di genere o orientamento sessuale, e cambiando le politiche che esacerbano le disuguaglianze strutturali e sociali esistenti.

Per arrivarci, possiamo trarre ispirazione dal coraggio e dalla determinazione di coloro che hanno lottato per un accesso equo alla prevenzione, al trattamento e alle cure dell’Hiv due decenni fa. Per rimetterci in carreggiata e porre fine all’Aids come minaccia per la salute pubblica una volta per tutte, occorreranno più fondi e conoscenze scientifiche migliori, ma soprattutto occorrerà un impegno incrollabile finalizzato ad affrontare le disuguaglianze che alimentano l’epidemia. Si tratta di una sfida che possiamo e dobbiamo affrontare.

Winnie Byanyima è direttore esecutivo di Unaids e Peter Sands è direttore esecutivo del Fondo globale per la lotta contro Aids, tubercolosi e malaria