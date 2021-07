4 luglio 1977: Ilona Staller, 26 anni, gli occhi furbi e un sorriso quasi ingenuo, è ospite di Enzo Biagi. Cicciolina conduce una trasmissione notturna in radio ed è già donna copertina di diverse riviste erotiche. E in televisione, sulla Rai, non senza scandalo, si parla di pornografia.

2 luglio 1987: Ilona Staller, 36 anni, regina dei film per adulti continuamente denunciata per i suoi spettacoli dal vivo, arriva in Piazza Montecitorio scatenando i flash dei fotografi. È una deputata, eletta alla Camera con il Partito Radicale. In Parlamento, non senza scandalo, entra la pornografia.

Queste due fotografie di Cicciolina, scattate esattamente a dieci anni di distanza, sono fra le immagini che spiegano meglio il rapporto speciale dell’Italia con il porno.

Il podcast Porno – Una storia Italiana, di Antonio Cristiano e Yuri Rosati, racconta quel rapporto speciale in sette puntate, attraverso le voci di chi l’ha vissuto e lo ha costruito fin dall’inizio.

‘Porno – Una storia italiana’: la nuova serie podcast, dal 27 luglio



Perché è stato un italiano, Lasse Braun – al secolo Alberto Ferro – ad accendere negli anni ‘60 la miccia del “Big bang” che ha portato alla nascita dell’hard. Ed è stata la tv italiana, fra gli anni ’70 e ’80, a sdoganare l’immagine di pornodive e pornodivi, perché il pubblico si divideva fra desiderio e disprezzo ma – come sottolinea Maurizio Costanzo nel podcast – « su tutto vince la curiosità».

È italiana Giuliana Gamba, la prima donna a dirigere film porno: «Era un gesto di rottura, ma l’ho pagato», racconta oggi.

È italiano il Parlamento in cui è entrata Ilona Staller, la prima pornodiva deputata al mondo, anche se, ricorda Pierferdinando Casini, «in aula sembrava una suora laica».

Era italiana Moana Pozzi, la diva delle dive, per Pippo Baudo «talmente bella che ti metteva in imbarazzo». Sono italiani Elio e le Storie Tese, che dopo il secondo posto a Sanremo ’96 con “La terra dei cachi” hanno girato un porno con il più grande attore hard di sempre, Rocco Siffredi.

È italiana Valentina Nappi, attrice hard internazionale che ora, al tempo del Covid, ha scoperto di guadagnare più da casa con uno smartphone che andando su un set.

Tutto questo – provocazioni, condanne, fama, scandali, leggende – è successo negli ultimi cinquant’anni in Italia, e non poteva succedere altrove. Tutto questo è “Porno – Una Storia Italiana”, il nuovo podcast di Gedi Visual, in cui alle voci delle pornostar più celebri si incrociano quelle di personaggi della cultura e della politica, come Pippo Baudo – con i sui ricordi di Moana Pozzi -, Maurizio Costanzo – che invitò in tv Cicciolina e un pretore contrario alle minigonne, e Pierferdinando Casini, che ricorda l’ingresso della pornostar in Parlamento.

E poi Natalia Aspesi, Dacia Maraini e Michela Murgia, con la quale i due autori, nella ‘bonus track’, parlano della pornografia e dei suoi tanti risvolti, non legati solamente al sesso.