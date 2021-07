Che nudo e arte possano stare insieme non c’è nulla di strano. Che il museo degli Uffizi diffidi Pornhub, il più famoso portale di intrattenimento per adulti, suona invece piuttosto curioso.

All’origine del contenzioso c’è l’idea da parte del sito porno più cliccato di lanciare “Classic nudes”, la prima audio guida ai capolavori dell’arte erotica presenti in alcuni dei musei più importanti del mondo: dal Louvre e dal D’Orsay di Parigi al Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra al Met di New York. Fino, appunto, agli Uffizi di Firenze.

Come testimonial dello spot che promuove l’iniziativa è stata scelta Ilona Staller, in arte Cicciolina, pornostar italo-ungherese che interpreta la Venere di Botticelli: “Alcuni dei migliori porno di tutti i tempi – recita il video-lancio – non sono su Pornhub, ma si possono trovare solo nei musei”.

Ed ecco allora che la voce di un’altra attrice hard, Asa Akira, porta alla scoperta delle Bagnanti di Cezanne, della Maya Desnuda di Goya, dell’Origine del mondo di Courbet, delle statue in marmo di Afrodite, della Venere di Urbino o della Nascita di Venere di Botticelli.

“Dal momento che le persone possono finalmente tornare al museo, ora che non ci sono più restrizioni sanitarie, basterà collegarsi a Classic Nudes, e io sarò la loro guida – racconta Asa Akira – È il momento di dimenticare le audioguide noiose e godersi insieme a me ogni singola pennellata di queste magnifiche opere”.

Ma l’idea non è stata accolta con favore dalle Gallerie degli Uffizi che stanno preparando la diffida contro Pornhub. “Nessuna crociata contro il porno”, spiegano però dal museo. Il problema è che nessuno ha dato l’ok all’operazione. In Italia il codice dei beni culturali spiega che per usare a fini commerciali le immagini di un museo (opere comprese) è necessario l’autorizzazione del museo stesso, che disciplina le modalità e pagare un canone. Il tutto ovviamente qualora il museo accordi il permesso. Permesso che, ad esempio, nel caso degli Uffizi non è stato nè richiesto nè tanto meno accordato.

“È uno dei tanti casi di utilizzo a scopo commerciale delle nostre immagini senza alcun permesso. E ci muoviamo sempre allo stesso modo. Non è una crociata contro nessuno, ma c’è una legge precisa e noi vogliamo che venga rispettata”, fanno sapere dagli Uffizi. Appena venti giorni fa, ad esempio, la società locale della nettezza urbana, Alia, aveva riprodotto il David di Michelangelo con una pettorina gialla e una scopa rossa in mano. Anche in quel caso il Museo diretto da Eike Schmidt si era infuriato.

Ora analoga diffida potrebbe essere promossa da altri musei che a loro insaputa si sono visti inseriti nella piattaforma del sito pornografico.