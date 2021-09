E’ una No vax convinta, ma rifiuta le etichette. La sua è una scelta di coerenza: prima la libertà di opinione, poi tutto il resto. E così, dopo diciassette anni di insegnamento, ha deciso di licenziarsi. Francesca Del Santo, 46 anni e una cattedra di biologia all’Ipsia Della Valentina di Sacile (Pordenone), preferisce perdere il lavoro, piuttosto che adeguarsi all’obbligo del Green pass.

“Il vaccino non può essere imposto”, ha dichiarato al “Messaggero Veneto”, facendosi portavoce e bandiera dei colleghi, degli amministrativi e dei bidelli che, come lei, non ne vogliono sapere di fare muro contro il Covid seguendo i dettami di Governo e comunità scientifica. E che sabato saranno in piazza, a Pordenone, per un flash mob di protesta.

Nel frattempo, per ribadire la propria contrarietà all’obbligo vaccinale, la prof ha anche inciso “Come un virus”, una canzone che, a ritmo di rock, invoca la libertà di scelta attraverso i canali social e YouTube. “Non navigo nell’oro e non ho rendite – ha detto – : la priorità è quella di una scelta etica”.