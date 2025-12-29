5 C
Pordenone piange Paul

Da stranotizie
Pordenone piange Paul

Pordenone è in lutto per la morte di Paul Nana Ampong, un 15enne morto per un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici. La città intera piange la sua scomparsa e il sindaco Alessandro Basso ha espresso la vicinanza umana alla famiglia. I compagni di classe di Paul hanno deciso di lasciare il suo banco vuoto e di posare un’orchidea in sua memoria.

Paul era un ragazzo molto amato e rispettato, sia a scuola che nella squadra di calcio dell’Asd Torre. Era noto per la sua passione per il gioco e per la sua capacità di unire gli amici. I suoi compagni di squadra lo ricordano come un esempio di forza e determinazione, sempre pronto a rialzarsi dopo una caduta.

La città di Pordenone si stringe attorno alla famiglia di Paul e ai suoi amici, offrendo sostegno e solidarietà. Il sindaco Basso ha annunciato che si terrà un minuto di silenzio in tutte le scuole del comune in memoria di Paul. Inoltre, ci saranno momenti di condivisione e aggregazione all’interno della scuola e della squadra di calcio per ricordare il ragazzo e mantenere viva la sua memoria. Non è escluso che venga intitolata una struttura a nome di Paul.

