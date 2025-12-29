Pordenone: divieto petardi per Capodanno

A Pordenone sarà vietato l’utilizzo di petardi, mortaretti e simili in luogo pubblico o aperto al pubblico. L’amministrazione comunale ha annunciato questa decisione in vista della festa di Capodanno in piazza XX Settembre. Quest’anno non verrà organizzato uno spettacolo pirotecnico, in quanto i fuochi d’artificio sono dannosi per gli animali, sia domestici sia selvatici, a causa dei rumori intensi che possono provocare panico, stress, danni all’udito e disorientamento.

Il sindaco Alessandro Basso invita tutti a festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo in allegria, serenità e sicurezza, con un occhio di riguardo anche al mondo animale. Questo va sulla scia dello spettacolo svolto la scorsa estate con i droni, che ha avuto un ottimo impatto sulla cittadinanza. L’amministrazione comunale chiede il massimo rispetto delle regole per garantire una festa sicura e serena per tutti.