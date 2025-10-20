Pordenone al top per qualità della vita e ambientale

Il Rapporto Ecosistema Urbano conferma il buon posizionamento di Pordenone in termini di qualità della vita e ambientale. L’assessore all’Ambiente, Mattia Tirelli, ha commentato il risultato con soddisfazione, attribuendolo alle politiche delle amministrazioni precedenti e alla partecipazione dei cittadini, consapevoli di vivere in una città di eccellenza.

Anche il sindaco Basso ha sottolineato l’impegno della nuova amministrazione, evidenziando che nei primi mesi di mandato sono stati potenziati gli investimenti nel settore ambientale. Ha assicurato che l’Amministrazione sta agendo con concretezza, cercando fondi per garantire un futuro sostenibile alle nuove generazioni.