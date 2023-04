POPYS Calzini corti uomo | Calzini corti donna | calzini donna | calzini uomo | fantasmini uomo | fantasmini donna.

Descrizione prodotto

Calzini alla caviglia.

Queste calze sono caratterizzate da un gambo medio basso adatto per passare inosservato. 3 colori: grigio, bianco e nero.

Calzini per uso sportivo e quotidiano.

Questi calzini corti sono perfetti per l’uso quotidiano in tutti i tipi di attività, sia per lo sport che per l’uso quotidiano.

Composizione:

80% cotone, 15% poliammide, 5% elastan.

Grande comfort e benessere sul nostro piede.

La sua caratteristica migliore è la sua adattabilità a tutti i tipi di piede e il suo comfort.

🧦Confezione da 6 / 9 paia: siamo soddisfatti del nostro prodotto sia per l’elasticità del tessuto che per la sua vestibilità a qualsiasi tipo di calzatura, che si tratti di scarpe da ginnastica, o qualsiasi tipo di cosiddetto calzini da donna e calzini alla caviglia da uomo.

80% Poliamide, 15% elastane, 5% spandex

Lavabile in lavatrice

🧦Calzini corti unisex: questi calzini alla caviglia da uomo e calzini alla caviglia da donna realizzati in cotone, abbiamo un comfort incredibile al nostro piede e li rendono più resistenti e durevoli. Non si formano fori nella parte delle dita né si rompono al secondo lavaggio. Calzini da corsa da uomo e da donna, calzini sportivi da uomo e calzini sportivi da donna.

🧦Perché acquistare queste calze da ginnastica da altri? Per ottenere questi calzini da uomo e da donna in cotone abbiamo dedicato uno sforzo incredibile perché siamo pochi marchi spagnoli che possiamo competere davanti ad altri. Questi calzini alla caviglia da uomo e questi calzini alla caviglia da donna.

🧦Calzini bassi: calzini uomo e donna per la traspirazione del piede, inoltre molto comodi sia per i piedi grandi che per i piedi piccoli. Calzini da uomo e da donna per tutti i giorni a un prezzo imbattibile.

