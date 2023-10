POPYS 9 Paia Calzini corti uomo | Calzini corti donna | calzini donna | calzini uomo | fantasmini uomo | fantasmini donna.

Descrizione prodotto

Calzini corti da donna e da uomo.

Questi calzini invisibili per uomo e donna si distinguono per il loro comfort e versatilità.

3 colori

Disponibili in 3 colori per questo modello, bianco, nero e grigio.

Composizione:

80% cotone, 15% poliammide, 5% elastan.

Versatile.

Questi calzini sono perfetti per l’uso quotidiano in tutti i tipi di attività.

🧦 CONFEZIONE DA 9 PAIA: Siamo soddisfatti del nostro prodotto sia per l’elasticità del tessuto che per la sua adattabilità a qualsiasi tipo di calzatura, che siano scarpe eleganti, scarpe sportive o qualsiasi tipo chiamato calzino da donna e calzino da uomo.

85% Cotone E, 10% Poliestere, 5% Elastan

Lavabile in lavatrice

Calzini

🧦 UNISEX: Questi calzini da uomo e da donna realizzati in cotone, otteniamo un comfort incredibile per i nostri piedi e li rendiamo più resistenti e durevoli.Non fanno buchi nella parte delle dita o si rompono dopo il secondo lavaggio. Calze running uomo e calze running donna, calze sportive uomo e calze sportive donna.

🧦 PERCHÉ POPYS?: Per ottenere questi calzini da uomo e da donna in cotone abbiamo dedicato uno sforzo incredibile poiché siamo pochi marchi spagnoli in grado di competere con gli altri. Questi calzini alla caviglia da uomo e questi calzini alla caviglia da donna.

📧 SERVIZIO CLIENTI POPYS: Nella nostra azienda, garantiamo che se il prodotto non è stato di tuo gradimento o ha avuto un difetto di fabbricazione, promettiamo di restituire completamente il prodotto. Non esitare a contattarci.

