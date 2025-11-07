Populismo in Giappone: tra malcontento e ricerca di sinistra

Da quando mi sono trasferito in Germania, ho notato un cambiamento significativo nel Giappone, in particolare per quanto riguarda l’ascesa del populismo. Questo fenomeno, che critica le élite, si esprime attraverso questioni diverse, tra cui l’ostilità verso gli immigrati, la riduzione delle tasse e i tagli alla spesa sociale.

Il populismo non è una novità, avendo trovato spazio in Occidente negli ultimi anni, mentre in Giappone è stato storicamente limitato, nonostante la presenza di partiti come il Nippon Ishin no Kai e il Reiwa Shinsengumi. Tuttavia, con l’aumento dell’inflazione e del costo della vita, il malcontento giapponese ha dato nuova linfa a movimenti populisti, in particolare quelli anti-immigrazione e quelli favorevoli ai tagli fiscali, come il Partito Democratico per il Popolo. Le posizioni dei partiti principali, il Partito Liberaldemocratico e il Partito Costituzionale Democratico, sono diventate sempre più simili, lasciando spazio a questi nuovi populismi.

Nonostante il fenomeno venga spesso visto in modo negativo, può rappresentare una risposta utile quando le istanze sociali non vengono adeguatamente ascoltate. Tuttavia, in Giappone manca un vero populismo di sinistra; i partiti comunista e socialdemocratico vivono un momento di crisi e perdono consensi, a differenza di quanto accade in altri paesi.

Le politiche repressive verso il reddito e il potere d’acquisto sono un problema crescente. In assenza di un forte movimento di sinistra, le prospettive salariali rimangono stagnanti, favorendo invece le classi più abbienti con tagli fiscali. Questo scenario evidenzia la necessità di un cambiamento radicale nel dibattito politico giapponese.