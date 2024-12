PopSockets: PopGrip Base Estensibile per Smartphone e Tablet – Nero

Price: 8,99€

Descrizione Prodotto

RITORNO ALLE BASI!

Il PopSocket PopGrip Basic NON è intercambiabile, non è possibile modificare il design cambiando la parte superiore (il PopTop) come con i nostri PopGrip intercambiabili. Ma questo non rende il PopGrip Basic meno comodo e divertente.

Il PopGrip basic è un elegante accessorio per telefono da un lato e un’impugnatura incredibilmente utile dall’altro. PopSockets PopGrip Basic ti consente di scattare selfie, inviare messaggi con facilità e appoggiare il telefono su un tavolo. Quando non si desidera più utilizzarlo, è possibile ridurlo. PopSockets PopGrips non sono solo per il tuo cellulare. Usali sul tuo tablet o e-reader per una maggiore comodità.

PopGrip Basic non è sostituibile, la parte superiore (PopTop) non può essere rimossa e ricollegata

PopSockets PopGrip Basic: la soluzione giusta per il tuo smartphone o tablet. Scatta selfie con facilità o posiziona il telefono su un tavolo per guardare i video. Quando hai finito, crollerà

A differenza dei nostri PopGrip sostituibili, PopGrip Basic non può essere riposizionato: l’adesivo si attacca solo una volta

I PopMount consentono l’uso a mani libere. Compatibile con tutti quelli venduti in precedenza PopSockets Supporti POP

PopSockets PopGrip Basic si attacca alla maggior parte dei dispositivi e delle custodie (non in silicone o custodie impermeabili)

NOTA: poiché i nostri prodotti potrebbero non aderire bene su superfici morbide e molto ruvide come le custodie in silicone, consigliamo di applicarli su superfici dure, lisce e pulite come le custodie in plastica