Popolo dei Libri: eventi culturali a Casale Monferrato

A settembre, il complesso ebraico di Casale Monferrato ospiterà una serie di eventi culturali. Il cuore delle iniziative sarà domenica 14 settembre, in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, dedicata al tema “Popolo dei Libri”.

La tradizione ebraica, ancorata alla Torah, è costruita sulla parola scritta, rappresentando identità e memoria. Le attività inizieranno alle ore 10 con i saluti delle autorità e l’inaugurazione della mostra “Il gioco degli occhi – scopertine tipografiche” dell’artista Stefano Tonti. Questa mostra, che esplora il potenziale espressivo delle lettere, è il risultato di un progetto iniziato nel 2021. La terza edizione a Casale Monferrato presenterà esclusivamente titoli di autori ebrei ed è dedicata alla memoria di Elio Carmi.

Alle 10.30, seguirà l’incontro “La Bibbia rivissuta, libri e scritti ebraici a Casale Monferrato” curato dallo storico dell’ebraismo Davide Mano. Si approfondirà il ricco patrimonio bibliografico e archivistico della Comunità Ebraica di Casale, esplorando testimonianze scritte che narrano la storia della presenza ebraica nella città.

Nel pomeriggio, alle ore 16, si presenterà una lampada per Chanukkah, realizzata dalla designer Osanna Visconti di Modrone, nota per le sue creazioni in bronzo. La giornata si concluderà alle 16.30 con il concerto del Quartetto d’Archi Petra, che eseguirà opere contemporanee legate alla tradizione ebraica.

Tutte le iniziative sono gratuite e per informazioni si può contattare il numero 0142 71807 o visitare il sito www.casalebraica.com.