Popoli incontattati dei Paesi asiatici

I popoli indigeni incontattati sono società che rifiutano il contatto con gli esterni e non hanno relazioni permanenti con nessun altro. Ciò non significa che non siano consapevoli del mondo esterno, anzi, scelgono attivamente di rifiutare il contatto dopo aver sperimentato generazioni di violenza, schiavitù e malattie. Sono popoli autosufficienti e resilienti, che vivono in modo indipendente e il cui stile di vita è sia sostenibile sia prezioso per l’intera umanità.

Tuttavia, in Asia e nel Pacifico, i funzionari governativi continuano a definire i popoli incontattati come “primitivi” o “residui dell’età della pietra” per giustificare la sedentarizzazione forzata e l’assimilazione. Inoltre, molti gruppi isolati sono nelle mire di missionari evangelici estremisti che cercano di convertirli a qualsiasi costo. I popoli incontattati non sono “tribù perdute” congelate nel tempo, ma società contemporanee che appartengono al mondo moderno e hanno diritto all’autodeterminazione.

Interferire a forza nelle loro vite “per il loro bene” o nel nome di un presunto “progresso” è pericoloso, presuntuoso e illegale, e serve solo da pretesto per continuare a derubarli di terre, risorse e forza lavoro. Anche i media e l’opinione pubblica giocano un ruolo importante nel perpetuare gli stereotipi razzisti, confinando le notizie sui popoli incontattati in cornici esotiche e sensazionaliste.

Cercare un contatto con questi gruppi è problematico perché i popoli incontattati vivono e dipendono completamente dalla loro terra, che è la fonte del loro sostentamento, benessere, stile di vita, identità e resilienza. Il contatto forzato può avere un impatto devastante, con violenze, genocide e malattie che possono sterminare un intero popolo. La storia insegna che il contatto uccide in poco tempo almeno la metà della popolazione, e chi sopravvive resta devastato e annientato per molti anni a venire, fisicamente e psicologicamente.