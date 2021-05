Cambiano i vertici della banca, ma non cambia il comportamento nei confronti degli azionisti. Almeno è questo ciò che fanno capire le associazioni dei consumatori che cercano di ottenere come risarcimento almeno una parte dei milioni di euro spesi da decine di migliaia di soci della Banca Popolare di Bari. Soldi bruciati nell’acquisto di titoli azionari dai valori gonfiati. La nuova governance della Banca Popolare di Bari, vale a dire quella che fa capo direttamente a Mediocredito centrale, ha deciso di rifiutare la proposta di transazione avanzata dalle associazioni dei consumatori e ha replicato con una contro-proposta: un fondo di soli 4 milioni di euro per risarcire gli azionisti in gravi difficoltà con 2,38 euro ad azione. Proposta definita totalmente insufficiente dalle associazioni che ora si preparano a uno scontro aperto con la banca.

Le cause

Per capire i motivi dello scontro però bisogna fare qualche passo indietro e ricapitolare la drammatica vicenda vissuta da una parte dei 69mila azionisti e 15mila obbligazionisti della Bpb. La vicenda affonda le sue radici nell’era in cui la banca era dominata dalla famiglia Jacobini: il padre Marco e i figli Gianluca e Luigi, attorniati da vertici dirigenziali accondiscendenti. Quegli stessi ex vertici che hanno lasciato un buco di 1,4 miliardi di euro poi coperto dal fondo interbancario e Mediocredito, appunto. È stata la dirigenza guidata da Jacobini a piazzare ai soci, attraverso aumenti di capitale per centinaia di milioni di euro, azioni con prezzi sovrastimati, fino a 9,50 euro a titolo. Azioni vendute a chiunque, anche a pensionati e persone prive di qualsiasi conoscenza finanziaria e con profili Mifid falsati. A quel prezzo molti azionisti hanno acquistato titoli convinti dagli impiegati della banca di poter riavere quando volevano i loro soldi indietro. In molti (a parte i pochi fortunati) hanno visto le loro azioni perdere via via il loro valore fino a 2,38 euro, ultima quotazione sul mercato azionario Hi-Mtf, prima della sospensione definitiva del titolo nel 2019, senza riuscire a vendere quei titoli che di fatto diventavano carta straccia.

I contenziosi

Fin dal 2016 molti azionisti stanchi di aspettare di vendere i loro titoli hanno cominciato a fare causa alla banca, spesso sostenuti da associazioni dei consumatori. Ricorsi aumentati negli anni, quando la giustizia ha acceso un faro sulla Bpb. Prima la sentenza della Corte d’Appello di Bari che ha parlato di violazione plateale della profilazione degli utenti e dei prodotti venduti con prezzi delle azioni stabiliti senza motivazioni. Poi le inchieste della magistratura (sono attualmente imputati gli ex vertici fra cui gli Jacobini) e quelle di Consob e Bankitalia che hanno comminato in totale sanzioni agli ex dirigenti per un totale di quasi 6 milioni di euro. Alcuni dei contenziosi avviati dagli azionisti sono finiti davanti all’Acf, l’Arbitro per le controversie finanziarie, che in 387 casi ha dato ragione agli azionisti affermando che la banca avrebbe dovuto risarcire i costi nell’acquisto delle azioni. Decisioni mai rispettate né dalla vecchia dirigenza e né dall’attuale, nonostante l’Acf sia un’emanazione della Consob, dunque dello stato, lo stesso attuale proprietario della Popolare. Da qui l’appello nelle settimane scorse di Antonio Pinto, presidente di Confconsumatori, alla nuova governance della banca per riaprire il tavolo di conciliazione con gli azionisti.

Lo scontro

Quell’appello però ora è caduto nel vuoto. Lo scontro si è verificato pochi giorni fa quando la banca ha comunicato a otto associazioni (Adiconsum, Adusbef, Assoconsum, Assoutenti Polidream, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori e Associazioni dei consumatori pugliesi) il rigetto del progetto di transazione proposto dalle stesse associazioni, limitandosi a offrire una soluzione, chiamata tavolo di solidarietà. In pratica 4 milioni di euro a disposizione solo per quegli azionisti in gravi difficoltà, e comunque solo nella misura massima del 25 per cento di quanto investito (2,38 euro ad azione) e non oltre i 30mila euro di rimborso a persona. Mossa che ha spinto le associazioni sul piede di guerra: “Appare evidente – scrivono ora in una nota congiunta – che con tale solidarietà, da un lato rimarrebbero fuori tutti coloro che non sono disoccupati, gravemente malati e con Isee molto basso e, dall’altro, proprio per coloro che sono definiti i casi più gravi, vale a dire quelle posizioni che davanti a un tribunale sarebbero indifendibili, la banca offre solo un indennizzo al massimo del 25 per cento dell’importo investito. In questo modo – fanno notare – non viene lasciata ai risparmiatori altra strada che il contenzioso” contro la banca che dovrà accantonare decine di milioni di euro per difendersi nei tribunali. Dal canto loro le associazioni non si limiteranno ad aumentare il carico giudiziale contro la banca, ma si preparano a organizzare forme di protesta coinvolgendo istituzioni, azionisti e clienti della Popolare. Sulla stessa linea anche l’associazione Avvocati dei consumatori: “Quella della banca è una proposta vergognosa, soprattutto perché indirizzata a quelle persone alle quali la banca non avrebbe mai dovuto vendere quei titoli e alle quali dovrebbe restituire tutto, senza aspettare i tempi della giustizia, e non presentarsi con un tozzo di pane. La speranza è che si possa quanto meno arrivare se non a un tavolo di conciliazione a una soluzione per un rimborso degno di questo nome. Altrimenti porteremo avanti le cause”.

La versione della banca

L’accusa delle associazioni dei consumatori viene respinta dalla banca. Fonti vicine alla Popolare ribadiscono infatti che è stata la banca a fare un’offerta, proponendo un piano di solidarietà per gli azionisti in difficoltà e che le associazioni non abbiano ritenuto questa offerta insufficiente, chiudendo di fatto il tavolo del confronto.