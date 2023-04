Pooh, due concerti all’Arena di Verona nel 2023: date e biglietti

I Pooh annunciano due concerti all’Arena di Verona nel 2023: le date e i biglietti dei nuovi live della band.

Il sogno dei fan di Pooh si sta realizzando. Quello che sembrava un appuntamento unico e irripetibile, il concerto allo stadio San Siro di Milano, non solo è stato raddoppiato, ma è diventato una sorta di vero e proprio minitour. Alla data originale, lo storico gruppo bolognese ha infatti aggiunto sia il live allo stadio Olimpico di Roma, sia due straordinari concerti in una delle location più suggestive in Italia: l’Arena di Verona.

I Pooh annunciano due concerti all’Arena di Verona

Saranno dunque quattro, per il momento, gli appuntamenti dal vivo per il gruppo composto da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, show che verranno ovviamente dedicati al compianto Stefano D’Orazio, che troppo presto ci ha lasciati.

Pooh

Oltre al live in programma il prossimo 6 luglio San Siro, e a quello del 15 luglio a Roma, i Pooh vivranno anche altri due live all’interno dell’Arena di Verona. Le date da segnare con un circoletto rosso sul calendario sono, in particolare, quella del 29 e quella del 30 settembre. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita abituali.

Le canzoni dei Pooh nei concerti

Non resta dunque che cominciare il conto alla rovescia per gli straordinari appuntamenti dal vivo che avranno nuovamente per protagonista il gruppo bolognese, a distanza di sette anni dall’ultima volta che li abbiamo visti dal vivo.

Per quanto riguarda la scaletta, non conosciamo ancora i dettagli sulle canzoni che verranno presentate. Sicuramente non mancherà il nuovo singolo, Amici x sempre, disponibile sulle piattaforme streaming e in radio dal 14 aprile. Ma ci sarà spazio anche per tutti i grandi classici di una band che, in oltre cinquant’anni di carriera, ha scritto vere pagine di storia della musica italiana.

Questa la lunghissima setlist presentata durante l’ultimo live, quello del 2016 a Bologna:

– Giorni infiniti

– Rotolando respirando

– Dammi solo un minuto

– Banda nel vento

– Vieni fuori

– In silenzio

– Piccola Katy

– Nascerò con te

– Io e te per altri giorni

– Se c’è un posto nel tuo cuore

– Amici per sempre

– L’altra donna

– Stai con me

– Se sai se puoi se vuoi

– La gabbia

– L’aquila e il falco

– Il ragazzo del cielo

– Risveglio

– Ultima notte di caccia

– Viva

– Pierre

– In diretta nel vento

– Stare senza di te

– 50 primavere

– Alessandra

– Santa Lucia

– Uomini soli

– Quando una lei va via

– Notte a sorpresa

– Nel buio

– Domani

– Parsifal

– Per te qualcosa ancora

– Dove sto domani

– Cercando di te

– La ragazza con gli occhi di sole

– Ci penserò domani

– Pronto, buongiorno è la sveglia

– La donna del mio amico

– Canterò per te

– Dimmi di sì

– Noi due nel mondo e nell’anima

– Tanta voglia di lei

– Il cielo è blu sopra le nuvole

– Io sono vivo

– Non siamo in pericolo

– Chi fermerà la musica

– Pensiero

– Solo voci