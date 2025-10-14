22.5 C
Roma
martedì – 14 Ottobre 2025
Viaggi

Ponza365: Scopri l’isola oltre l’estate in Lazio

Da StraNotizie
Ponza365: Scopri l’isola oltre l’estate in Lazio

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato un accordo con il Comune di Ponza per il progetto “Ponza365 – L’isola oltre l’estate”. Questo piano mira a destagionalizzare il turismo e a valorizzare l’offerta turistica anche nei mesi autunnali. Sostenuto da un contributo regionale di 50.000 euro, il progetto prevede eventi culturali, percorsi cicloturistici, visite guidate e appuntamenti enogastronomici legati alla tradizione dell’isola.

L’assessore Elena Palazzo ha descritto il progetto come un esempio di turismo sostenibile, in grado di rendere Ponza attrattiva durante tutto l’anno. Il sindaco Ambrosino ha annunciato l’evento principale: “Ponza Blue Taste”, che si svolgerà in Piazza Vitiello, con l’obiettivo di valorizzare il pescato locale.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Gaza: La Distruzione Vista dal Cielo Dopo gli Accordi di Pace
Articolo successivo
Cani e gatti in Lombardia: numeri allarmanti sugli abbandoni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.