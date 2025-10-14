Ponza365: Scopri l’isola oltre l’estate in Lazio

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato un accordo con il Comune di Ponza per il progetto “Ponza365 – L’isola oltre l’estate”. Questo piano mira a destagionalizzare il turismo e a valorizzare l’offerta turistica anche nei mesi autunnali. Sostenuto da un contributo regionale di 50.000 euro, il progetto prevede eventi culturali, percorsi cicloturistici, visite guidate e appuntamenti enogastronomici legati alla tradizione dell’isola.

L’assessore Elena Palazzo ha descritto il progetto come un esempio di turismo sostenibile, in grado di rendere Ponza attrattiva durante tutto l’anno. Il sindaco Ambrosino ha annunciato l’evento principale: “Ponza Blue Taste”, che si svolgerà in Piazza Vitiello, con l’obiettivo di valorizzare il pescato locale.