Pontida: tensioni e aspettative per la Lega in Veneto

A Pontida si avvicina un’importante edizione della Lega, ma l’atmosfera tra i militanti veneti è piuttosto pessimista. Nonostante l’entusiasmo ufficiale sui social, la mancanza di progressi nella riforma dell’Autonomia, promettente da tempo, pesa sul morale. In particolare, non ci sono conferme sul candidato che succederà a Luca Zaia nel ruolo di governatore.

Per l’evento, sono previsti quaranta pullman dal Veneto, portando oltre tremila militanti, anche se il contributo richiesto per il trasporto ha suscitato qualche malcontento tra chi potrebbe non essere ricandidato. Allo stesso tempo, la presenza di tutti gli assessori in giunta è ritenuta fondamentale, inclusi alcuni che in passato avevano mostrato dissenso.

Sul palco di Pontida salirà Roberto Vannacci, nuovo vice segretario federale, noto per le sue posizioni controverse che hanno suscitato il malumore di alcuni storici esponenti del partito. Sarà la prima ed ultima volta per Luca Zaia come presidente del Veneto, e si sta cercando di onorarlo con simboli come il gonfalone di San Marco.

Inoltre, il segretario regionale Alberto Stefani, considerato il candidato alla successione di Zaia, è atteso sul palco in una sorta di staffetta ideale. I militanti sperano che Stefani possa mantenere la linea leghista e contrastare le pretese di Fratelli d’Italia, anche se potrebbe essere difficile evitare un veto su altre candidature. Infine, il tema dell’Autonomia ha perso slancio tra i leghisti veneti, evidenziano un certo fatalismo riguardo alle speranze rimaste. La massiccia partecipazione a Pontida, quindi, diventa un segno di unità e determinazione in vista delle imminenti Regionali.