Pontida: La Celebrazione della Lega e il Confronto tra Fedriga e Vannacci su Autonomia e Open Arms

Il raduno della Lega a Pontida, tenutosi il 6 ottobre 2024, è stato caratterizzato da un mix di preoccupazioni e soddisfazioni. Da un lato, il leader Matteo Salvini affronta un processo a Palermo per sequestro di persona riguardo alla nave Open Arms; dall’altro, la Lega festeggia l’approvazione della riforma dell’Autonomia differenziata, una legge attesa da vent’anni.

Durante l’evento, ignari del contesto legale di Salvini, i partecipanti, compresi leader sovranisti europei come Viktor Orban e Geert Wilders, hanno ribadito la necessità di una “santa alleanza dei popoli europei”. Orban, in particolare, ha utilizzato il palco per minacciare Bruxelles riguardo alla questione migratoria, proponendo azioni drastiche se l’Unione Europea non supporterà le sue posizioni.

Il tema centrale della manifestazione è stata l’autonomia differenziata, accolta con entusiasmo da Salvini e dal presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che hanno sottolineato come questa riforma possa responsabilizzare i sindaci e i governatori nel migliorare i servizi ai cittadini. Fedriga ha anche avvertito Roberto Vannacci, un generale ora attivo in politica, riguardo alla necessità di allinearsi ai valori della Lega.

Salvini ha enfatizzato che l’autonomia non porterà a una frattura dell’Italia, ma al contrario darà più potere alle regioni del sud per gestire le proprie competenze senza le limitazioni della burocrazia centrale. Tuttavia, all’interno della coalizione, Forza Italia sembra avere riserve sull’Autonomia, con alcuni governatori meridionali che chiedono di rallentare il processo.

Nonostante le tensioni interne, Salvini ha ribadito la compattezza della coalizione di governo e la centralità della Lega nel sostenere l’attuale amministrazione. In risposta a possibili cambiamenti di leadership, il segretario ha ricevuto il supporto di Fedriga, che ha espresso solidarietà di fronte al processo legale in corso.

L’atmosfera di Pontida ha messo in evidenza un partito che cerca di consolidare le proprie basi mentre affronta sfide legali e disaccordi con altri membri del governo, tutto mentre resiste alla pressione esterna e prepara il terreno per le future competizioni politiche.